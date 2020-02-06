Новое имя: Алина Тим. 5 фактов про украинскую Бузову

Интересные факты об украинской исполнительницы Алине Тимофеевой.

У новой артистки всего два клипа, совершенно не похожих друг на друга, а в социальных сетях ее давно уже окрестили второй Бузовой. Алина Тимофеева - востребованный харьковский психотерапевт, в прошлом - вокалистка харьковской группы. Зачем ей все это?

Читай также: Букеты, горы и родные: Брежнева показала фото со Дня рождения 1. Очень нетривиальное и максимально странное дебютное видео певицы под названием “Nikolai” снимал молодой украинский режиссер Юра Движон, работающий с Ириной Билык, Христиной Соловий, Pianoбой и многими другими приличными артистами. По сюжету за внимание Алины Тим борются темнокожий спортсмен, турецкий граф и украинский старик. Работа получила массу отзывов, в том числе и негативных. В комментариях артистку называли второй Бузовой, критиковали ее английский и вокал, спрашивали, что за странный сюжет, сколько и каких наркотиков принимала съемочная команда в процессе его создания. Алину эту не смутило, и она выложила “Nikolai 2” (Official Video) - фотоподборку совершенно странных и трешевых фотографий незнакомых мужчин из социальных сетей, где утверждалось, что все они - Николаи.

2. Алина - психотерапевт с большим количеством дипломов, к которой за консультациями обращаются политики и звезды шоу-бизнеса. По словам самой девушки, она иногда очень устает от груза чужих тайн и поэтому ей хочется легкости и публичности. Девушка снимается в сериалах, фильмах и шоу, несколько лет играла в рок-группе. “Я не хочу уточнять ее название, да оно вам ничего и не скажет, не смотря на количество вложенных денег и времени, мы особо ничего и не добились, кроме нескольких выступлений. Группа развалилась из-за зависимости фронтмена и по совместительству моего бывшего мужа от инъекционных наркотиков. После этого я поняла, что одной - легче и перспективнее”.

Пресс-служба

3. Главное кредо ее творчества - неожиданные повороты. Артистка и ее команда меняют свои решения за полчаса до записи или съемки и не боятся экспериментов. Песня “Nikolai” изначально называлась “Loverboy” и несла совсем другой посыл, но потом что-то пошло не так.

Пресс-служба

Читай также: “Наконец-то вместе“: Ирина Билык показала, как проводит время с мужем и сыном 4. При этом не серьезным отношение артистки к своему творчеству назвать нельзя. Она прекрасно осознает, что не обладает идеальным вокалом, поэтому постоянно занимается с преподавателем. Даже на отдыхе в любимой стране Доминикане каждое утро минимум три часа тратила на вокальные упражнения. “Я никогда не расстраиваюсь из-за негативных комментариев в свою сторону, а диагноз вторая Бузова меня наоборот веселит. Уверена, что упорная работа над собой может принести что-то более значительное, чем просто талант, развитием которого никто не занимается”.

Пресс-служба

5. Второй клип “Tell me” снимал режиссер Антон Клищевник, ранее работавший с многочисленными участниками “Голоса” и национальных отборов на Евровидение от Украины, Белорусии и Азербайджана. Он же - автор сценария.

Квартиру для съемки долго искали и полностью адаптировали - разбирали современный шкаф-купе и выносили его по частям, убирали все современные элементы декора. Часть сцен команда снимали на улице - прямо возле аэропорта Жуляны. Постоянно взлетали и приземлялись самолеты и было дико шумно. Дул сильный ветер и свет, который выставили на крыше павильона из-за этого несколько раз чуть не упал. При этом по сюжету вещи на актерах были очень легкие. Алина утверждает, что в какой-то момент уже просто не чувствовала холода и словно попала в какую-то другую вселенную.

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