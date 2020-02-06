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Букеты, горы и родные: Брежнева показала фото со Дня рождения

Комментариев: 3
Певица пышно отметила свой праздник с мужем в Италии.

Букеты, горы и много гостей: Брежнева показала фото с Дня рождения
Букеты, горы и много гостей: Брежнева показала фото с Дня рождения
instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева отпраздновала свой День рождения в горах в Италии и поделилась яркими кадрами отдыха. Фото артистка выставила в Инстаграм. На них присутствует муж Веры - продюсер и композитор Константин Меладзе, а также сестры и другие родственники звезды. Брежнева также засняла отель, в котором остановилось семейство и “милые детали“ праздника - такие, как нежный букет цветов у нее в руке и посиделки около камина. В описании к фото Вера отметила, что очень довольна празднованием.

Идеальный день рождения - это идеальная компания в идеальном месте ... я , как и хотела, собрала всех сестёр и мы провели этот день в потрясающей атмосфере✨ Единственный минус нашей большой компании - это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо 🤪🙈 зато с нами весело ))
Я долго выбирала место, где мы могли бы получить максимум удовольствия за 2 дня и нашла новый отель ( обожаю свежие отели ) #lefaydolomiti
В итоге не хотели уезжать... хоть и пришлось 🙈 постаралась в карусели передать этот волшебный день 💛 и мой торт 🎂☺️
И ещё немного сторис из #lefayresort ☀️, - написала Брежнева.

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Ранее мы писали, что дочка Веры Брежневой показала нежное фото с любимым.

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Теги: вера брежнева, горы, день рождения звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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navigator2    06.02.2020, 16:16
Оценка:  +1
navigator2
дядя купив собі тьотю, і що тут такого
гость  (аноним)  06.02.2020, 16:05
Оценка:  +2
гость
Показали видос, какая-то кацапка хотела через Жуляны (Киев) влезть в Украину, причина - "хочу замуж"!
Вообще окуели кацапки! На мацкве шляются толпы якутов, чеченов, китайцев, только успевай ноги раздвигать, а эти суки в Украину
гость  (аноним)  06.02.2020, 15:41
Оценка:  +1
гость
В горах Италии? Твою мать!
А чего не в Якутии, Крыму, Сахалине? Сука тупая
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