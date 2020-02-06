Букеты, горы и родные: Брежнева показала фото со Дня рождения

Певица пышно отметила свой праздник с мужем в Италии.

Букеты, горы и много гостей: Брежнева показала фото с Дня рождения instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева отпраздновала свой День рождения в горах в Италии и поделилась яркими кадрами отдыха. Фото артистка выставила в Инстаграм. На них присутствует муж Веры - продюсер и композитор Константин Меладзе, а также сестры и другие родственники звезды. Брежнева также засняла отель, в котором остановилось семейство и “милые детали“ праздника - такие, как нежный букет цветов у нее в руке и посиделки около камина. В описании к фото Вера отметила, что очень довольна празднованием.

Идеальный день рождения - это идеальная компания в идеальном месте ... я , как и хотела, собрала всех сестёр и мы провели этот день в потрясающей атмосфере✨ Единственный минус нашей большой компании - это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо 🤪🙈 зато с нами весело ))

Я долго выбирала место, где мы могли бы получить максимум удовольствия за 2 дня и нашла новый отель ( обожаю свежие отели ) #lefaydolomiti

В итоге не хотели уезжать... хоть и пришлось 🙈 постаралась в карусели передать этот волшебный день 💛 и мой торт 🎂☺️

И ещё немного сторис из #lefayresort ☀️, - написала Брежнева.

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Ранее мы писали, что дочка Веры Брежневой показала нежное фото с любимым.

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