Украинская певица опубликовала семейные фотографии.

"Наконец-то вместе": Ирина Билык показала, как проводит время с мужем и сыном instagram.com/bilyk_iryna

Во вторник, 4 февраля, Народная артистка Украины, известная певица Ирина Билык поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее супруг, фотограф и продюсер Аслан Ахмадов, который работает в России, вернулся в Украину.

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На своей странице в Инстаграм артистка решила показать подписчикам, как провела время с супругом и 4-летним сыном Табризом в одном из киевских ТРЦ. На снимках можно увидеть, как счастливое семейство развлекается на аттракционах.

“Сегодня наконец-то все вместе и нам хорошо! Семья в сборе! Малыш счастлив!“, - подписала яркие кадры Ирина.

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Ранее Ирина Билык прокомментировала слухи о разводе с Асланом Ахмадовым.

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