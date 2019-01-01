Александр Положинский объявил об уходе из группы "Тартак" - видеообращение

Исполнитель прекращает свою деятельность в группе "Тартак" и сайд-проекте "Був’є".

Украинский певец, ведущий, лидер группы “Тартак“ и проекта “Був'є“ Александр Положинский сообщил поклонникам о прекращении творческой деятельности.

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На своей странице в Facebook исполнитель разместил видеообращение, в котором заявил, что покидает “Тартак“ и “Був'є“. Положинский не назвал причину такого решения. Однако отметил, что это никак не связано с судебным делом его друга и коллеги Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета.

“Я вирішив, що я більше не виступатиму з “Тартаком“, не виступатиму з “Був'є“. Ну це сумно і дуже не просто, і болісно. Але я зрозумів, що все... Більше не можу“, - поделился Положинский.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко дала новое звучание хиту 90-х “Музико, грай“.

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