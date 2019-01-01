"Тартак" и НУМЕР 482 выпустили клип со звездой Playboy

К новогодним праздникам "Тартак" подготовил подарок – веселое и драйвовое видео на первый сингл со свежего альбома "АнТАРТАКтида. Частина Перша" - дуэт с группой НУМЕР 482 "Попелюшка".

Для работы над клипом получилось собрать поистине звездную команду. Режиссером стал Виктор Скуратовский – автор видео целой плеяды известных групп исполнителей. Оператором – Серж Бандерас. Техническую поддержку обеспечила компания Patriot Rental.

Виктор Скуратовский говорит о работе над клипом так:

С “Тартаком“ неоднократно пересекались по “другую сторону барикад“ - в бэстейдже выступлений на разнообразных концертных площадках. Общались по большей части на около музыкальные темы. Мне всегда импонировало творчество группы. Наконец представилась возможность посотрудничать как режиссеру видео с артистом. В клипе нет конкретной сюжетной линии. Тем не менее, картинка получилась стильной, современной и атмосферной. Очень рад, что получилось привлечь к этой работе лучших специалистов в своем деле!

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Кроме собственно групп “Тартак“ и НУМЕР 482 в видео можно увидеть еще две специально приглашенные суперзвезды. Главной героиней стала девушка по имени Адель. Журнал PLAYBOY назвал девушку PLAYMATE года и самой сексуальной моделью Украины. Адель органично вжилась в роль убегающей с бала “Попелюшки“. А во время съемок на улицах Киева, когда девушка грациозно дефилировала в достаточно откровенной одежде, собирались настоящие пробки.

Адель Вакула пресс-служба

Адель Вакула говорит о съемках так:

Поучаствовать в съемке предложил Виктор Скуратовский. Идея мне понравилась. Мне уже давно нравится песня “Понад Хмарами“. Поэтому, присоединится к созданию нового шедевра группы Тартак было очень интересно. Съемка продолжалась целый день, но время пролетело незаметно. Работалось легко, ведь в команде были настоящие профи своего дела. Стоит ли говорить, что текст песни я знаю наизусть?

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Еще одна селебрити – звезда Instagram DJ EVKA ROX. Яркая мама двоих детей регулярно радует многочисленных поклонников не только творческими достижениями, а и пикантными фото.

DJ EVKA ROX пресс-служба

Песня с такой визуальной составляющей имеет все шансы стать хитом всех новогодних вечеринок. Помимо непосредственно авторов, стоит отметить вклад Артура Даниеляна. Он подхватил первоначальную идею и удачно ее воплотил в стильной аранжировке.

Фронтмен группы “Тарта“ Александр Положинский сказал:

Давно хотел, чтобы Виктор Скуратовский снял видео для “Тартака“. Звезды сошлись, когда я узнал, что Виктор дружит с Виталием Кириченко с НУМЕР 482. У нас уже была записана совместная песня. Я показал ее режиссеру. Виктор послушал, и песня ему понравилась. Дальше был длительный процесс обсуждений, согласований, подготовки, съемки и монтажа. И вот, наконец имеем готовы клип. Как показывает наш опрос среди тех, кто уже послушал альбом “АнТАРТАКтида. Частина Перша“, клип на эту песню является одним из самых запрашиваемых со всех 12-ти песен. Похоже угадали и с режиссером, и с песней. А режиссер в свою очередь угадал с главной героиней. Адель удивила своей работоспособностью и профессионализмом во время съемки, а кадре выглядит настолько гармонично, как будто именно для нее мы с Виталием писали эту песню.

Виталий Кириченко (НУМЕР 482):

С Александром Положинским дружим более 18 лет. За это время, Тартак сделал дуэты почти со всеми нашими общими друзьями. Наконец и мы записали песню! Александру понравилась наша песня “Не Забувай Мене“. В одноименном альбоме НУМЕР 482 у нее драматичный посыл о несчастливой любви. Парадоксально, но “Тартак“ изменил минус на плюс – песня получилась веселая. Если история касается Александра Положинского, который уже давно имеет титул одного из самых желанных холостяков, девушка, которой он посвящает песни долго не может быть “Попелюшкою“. Вот и в главной роли видео настоящая принцесса с обложки PLAYBOY.

Смотрите клип “Попелюшка“ групп “Тартак“ и НУМЕР 482 здесь:

Напомним, украинский мультиартист MONATIK выпустил песню “Все, что мне нужно“. Послушать ее можно здесь.