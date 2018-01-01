Александр Положинский впервые в жизни сыграл и спел джаз!

30 марта в столичном клубе Caribbean Club Concert Hall Александр Положинский, звезда украинского фанка и хип-хопа, презентовал джазовый концерт.

Неожиданный и смелый эксперимент от лидера группы Тартак Александра Положинского на сцене Caribbean Club Concert Hall. Лидер проекта Бувье, телеведущий и художественный руководитель, продюсер, вокалист, автор текстов, би-бой, тартамен и старейшина группы Тартак спел на шоу STAR & ORCHESTRA собственные песни в джазовых аранжировках. Такого слышать раньше точно никогда не приходилось! Александр уже прибегал к смелым музыкальным экспериментам: записал пластинку с народным коллективом «Гуляйгород» и спел под отрывки из произведений украинских классиков вместе с Орестом Крысой и Эдуардом Приступой. Но с джазом, по его словам, столкнулся в творчестве впервые.

Александр признается:

Не считаю себя большим любителем и, тем более, знатоком джаза, и уверен, что во всём джазовом многообразии есть много музыки и музыкантов, способных меня и утешить, и вдохновить. Впрочем, не думаю, что для нас всё ограничится исключительно джазом - мы не ставим себе никаких рамок в этом плане. Чтобы все звучало, как говорится, «вкусно» и неожиданно.

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На концерте STAR & ORCHESTRA Александр исполнил песни «Тартака» и «Бувье». Прозвучало даже несколько песен новейшего альбома «Тартака» - «Антартактида. Часть Вторая» - и, конечно, несколько давно и хорошо знакомых публике хитов.По словам Положинского с руководителем оркестра они знакомы давно и не раз выступали на одной сцене, в том числе и исполняя некоторые песни вместе. Возможно это повлияло на слаженность,настроение и драйв, но концерт получился незабываемым. Оркестр Kaska Records и его руководитель Валентин Корниенко не подвели. На первой песне зрители начали подпевать, а уже к середине концерта не осталось ни одного незаполненного места, на котором бы не танцевали под горячие мелодии Тартака гости. К концу шоу самые юные гости Caribbean Club Concert Hall не выдержали и выскочили на сцену, повторяя самые раскованные танцевальные па. Возможно они взяли пример с Мирославы Ульяниной, которая не стесняясь, танцевала со своим партнером прямо под сценой.

Этот концерт-эксперимент смело можно назвать грандиозной удачей и будет ужасно несправедливо, если его не удастся повторить хотя бы еще один разок!

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