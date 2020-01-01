Свадьба Эммы Стоун состоится весной - СМИ

Актриса впервые собирается под венец.

В прошлом месяце мы писали, что Эмма Стоун и Дэйв Маккари обручились. Пара похвасталась обручальным кольцом в Инстаграм, а спустя время СМИ выведали, когда же влюбленные планируют пожениться.

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Судя по всему, Эмма и Дэйв проведут церемонию венчания уже этой весной. Согласно информации инсайдеров из близкого окружения актрисы, знаменитости решили сыграть свадьбу в Лос-Анджелесе, в доме, принадлежащем Эмме. Церемония бракосочетания должна пройти в небольшой церкви, расположенной неподалеку.

На звездную свадьбу будут приглашены множество коллег и знакомых невесты и жениха. Ожидается, что на торжество Эмма и Дэйв позовут Дженнифер Энистон, Райана Гослинга, Дженнифер Лоуренс, Тейлор Свифт, Скарлетт Йоханссон.

Ранее Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера ленты “Звезда родилась“.

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