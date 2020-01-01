Даша Квиткова раскрыла детали предстоящей свадьбы с Никитой Добрыниным

Победительница "Холостяка-9" рассказала, где хочет отпраздновать свадьбу.

В пятницу, 17 января, стало известно, что главный герой 9 сезона шоу “Холостяк“, ведущий Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной Дарье Квитковой. Об этом влюбленные сообщили на своих страницах в Instagram.

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Теперь же поклонники пары засыпают их вопросами о предстоящей церемонии. Так, счастливая невеста Даша Квиткова рассказала в Instagram-Stories о месте торжества, свадебном платье и бюджете праздника.

21-летняя девушка написала, что она и Никита хотят устроит свадебную церемонию в сентябре в Италии. На праздник пара планирует пригласит только самых близких друзей и родственников.

Кроме того, Квиткова призналась, что не хотела свадебного платья до момента предложения. Теперь она не может определиться с нарядом. Однако заявила, что хочет чего-то лаконичного, нежного и не вычурного.

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Скриншот

Скриншот

Ранее Дарья Квиткова поделилась впечатлениями о статусе невесты.

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