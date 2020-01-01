"Холостяк-10": Главным героем юбилейного сезона стал пилот

Вышел первый тизер десятого сезона шоу "Холостяк".

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Телеканал СТБ поделился первыми подробностями юбилейного десятого сезона шоу “Холостяк. Впервые главным героем романтического реалити станет пилот. Однако имя мужчины пока не разглашается.

“Он – пилот и владелец летной школы в Америке (Майами). Ему не страшны стихии. Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Он много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви“, - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Премьера десятого сезона реалити “Холостяк“ в эфире СТБ традиционно состоится в марте. Ведущий в десятый раз станет Григорий Решетник.

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Саундтреком к тизеру стала кавер-версия звездного хита Diamonds в исполнении пары, которая также встретилась в популярном телевизионном проекте, Романа Дуды и Веры Кекелии. Аранжировка – Владислав Музыченко, музыкальный продюсер промо СТБ.

Ранее сообщалось, что Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой.

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