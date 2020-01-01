Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера ленты "Звезда родилась" - СМИ
Американская актриса, модель и звезда сериала “Спасатели Малибу“ Памела Андерсон в пятый раз вышла замуж. Ее избранником стал продюсер картины “Звезда родилась“ Джон Питерс. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Читай также: Полностью обнаженная: 52-летняя Памела Андерсон позировала для глянца
Как сообщает издание 52-летняя Андерсон и 74-летний Питерс поженились в понедельник, 20 января, на закрытой церемонии в Малибу. Для Джона этот брак также стал пятым.
Отмечается, что новоиспеченные супруги ранее уже состояли в отношениях. 30 лет назад актриса и продюсер встречались. Они познакомились в середине 80-х годов в особняке Playboy.
Ранее Памела Андерсон показала редкое фото сыновей-красавцев.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил