Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера ленты "Звезда родилась" - СМИ

Памела Андерсон и Джон Питерс сыграли свадьбу в Малибу.

Американская актриса, модель и звезда сериала “Спасатели Малибу“ Памела Андерсон в пятый раз вышла замуж. Ее избранником стал продюсер картины “Звезда родилась“ Джон Питерс. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Как сообщает издание 52-летняя Андерсон и 74-летний Питерс поженились в понедельник, 20 января, на закрытой церемонии в Малибу. Для Джона этот брак также стал пятым.

Отмечается, что новоиспеченные супруги ранее уже состояли в отношениях. 30 лет назад актриса и продюсер встречались. Они познакомились в середине 80-х годов в особняке Playboy.

Джон Питерс Getty Images

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