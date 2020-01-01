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Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера ленты "Звезда родилась" - СМИ

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Памела Андерсон и Джон Питерс сыграли свадьбу в Малибу.
Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера ленты "Звезда родилась" - СМИ
Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера ленты "Звезда родилась" - СМИ
Getty Images

Американская актриса, модель и звезда сериала “Спасатели Малибу“ Памела Андерсон в пятый раз вышла замуж. Ее избранником стал продюсер картины “Звезда родилась“ Джон Питерс. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Как сообщает издание 52-летняя Андерсон и 74-летний Питерс поженились в понедельник, 20 января, на закрытой церемонии в Малибу. Для Джона этот брак также стал пятым.

Отмечается, что новоиспеченные супруги ранее уже состояли в отношениях. 30 лет назад актриса и продюсер встречались. Они познакомились в середине 80-х годов в особняке Playboy.

Джон Питерс
Джон Питерс
Getty Images

Ранее Памела Андерсон показала редкое фото сыновей-красавцев.

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Теги: Памела Андерсон, Джон Питерс
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Источник: Ivоna bigmir)net

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