"Одна из самых светлых песен": Миша Романова выпустила трек "Кино" - видео
Украинская певица Миша Романова, которая в 2013-2018 годах была одной из участниц группы “ВИА Гра“, выпустила новый сольный трек “Кино“.
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Премьера песни и видео состоялась в пятницу, 24 января, на ютуб-канале BEREGA MUSIC. Над текстом композиции и музыкой работали Макс Барских и Ana Baston.
“Это одна из самых светлых песен, которые я исполняю. В ней есть надежда на то, что в жизни каждой девушки, и вообще человека, неважно откуда он, сколько ему лет, все сложится как в кино: с хеппи эндом!“, - прокомментировала новый трек Романова.
Напомним, ранее экс-“ВИА Гра“ Миша Романова устроила жаркую фотосессию в откровенном платье.
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