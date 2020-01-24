Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Одна из самых светлых песен": Миша Романова выпустила трек "Кино" - видео

Комментариев: 1
Экс-"ВИА Гра" представила новый трек, автором которого является Макс Барских.
Миша Романова выпустила новый трек "Кино" - видео
Миша Романова выпустила новый трек "Кино" - видео
instagram.com/misharomanova

Украинская певица Миша Романова, которая в 2013-2018 годах была одной из участниц группы “ВИА Гра“, выпустила новый сольный трек “Кино“. 

Читай также: Горячие фото: Экс-“ВИА Гра“ Миша Романова показала фигуру в купальнике

Премьера песни и видео состоялась в пятницу, 24 января, на ютуб-канале BEREGA MUSIC. Над текстом композиции и музыкой работали Макс Барских и Ana Baston.

“Это одна из самых светлых песен, которые я исполняю. В ней есть надежда на то, что в жизни каждой девушки, и вообще человека, неважно откуда он, сколько ему лет, все сложится как в кино: с хеппи эндом!“, - прокомментировала новый трек Романова.

Напомним, ранее экс-“ВИА Гра“ Миша Романова устроила жаркую фотосессию в откровенном платье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Миша Романова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.01.2020, 16:56
Оценка:  0
гость
Ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а-а-а!

На кацапстане, какой-то депутатишка госДуры, предложил Украине вступить в таежный союз!
Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а-а-а-а -а-а!!!
Мрази кацапские, еб.и.тесь сами!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь