Экс-"ВИА Гра" Миша Романова устроила жаркую фотосессию в откровенном платье

Певица поделилась свежими кадрами с отдыха на острове Маврикий.

Украинская певица, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Миша Романова отправилась новогодние каникулы за границу. Артистка решила улететь в отпуск на остров Маврикий.

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На своей странице в Instagram звезда продолжает делиться эффектными и соблазнительными фото. Так, на этот раз звезда похвасталась результатами фотосессии в пикантном розовом платье с большим вырезом и глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул отличную фигуру и стройные ноги Романовой. Свой образ исполнительница дополнила браслетом и ожерельем. Отметим, что девушка позировала босиком на уютном деревянном причале.

“Так замечталась, что чуть не полетела с пирса. Но, что не сделаешь ради красивого кадра“, - подписала один из снимков Миша Романова.

Ранее сообщалось, что Миша Романова рассказала правду о своих отношениях с Максом Барских.

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