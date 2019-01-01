"Роскошная": Миша Романова перевоплотилась в легендарную Марлен Дитрих

Экс-"ВИА Гра" Миша Романова примеряла образ актрисы и певицы Марлен Дитрих.

Украинская исполнительница, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Миша Романова удивила подписчиков новой фотосессией. Звезда примеряла образ одной из величайших актрис классического голливудского кино Марлен Дитрих.

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На своей странице в Instagram Миша опубликовала черно-белый снимок, где она позирует в черном платье с оголенными плечами с сигаретой в руках. Наряд звезды украшен стразами и перьями. Роскошный образ Романова дополнила черными длинными перчатками и украшениями.

Скриншот

Поклонникам певицы понравилась ее фотосессия. Однако многие отметили, что она больше похожа на Мэрилин Монро.

“Шикарная“, “Богиня Миша самая красивая“, “На Мерлин Монро похожа“, “Вау. Просто вторая Мерлин Монро“,“Миша, вы молодец!!!Я вами восхищаюсь и вашими песнями. Вы неземная“, “Одна з найкращих світлин“, “Роскошная!“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Миша Романова рассказала правду о своих отношениях с Максом Барских.

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