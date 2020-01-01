Горячие фото: Экс-"ВИА Гра" Миша Романова показала фигуру в купальнике
Украинская исполнительница, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Миша Романова решила себе устроить новогодние каникулы за границей. Звезда отправилась на отдых на остров Маврикий.
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На своей странице в Instagram артистка уже успела поделиться с подписчиками несколькими фото в купальнике. Так, на первом черно-белом снимке Миша в черном купальнике позирует в гостиничном номере. А на втором кадре Романова в том же пляжном наряде запечатлена на балконе.
“Херсон на острове Маврикий“, - забавно подписала одну из публикаций звезда.
Ранее сообщалось, что Миша Романова рассказала правду о своих отношениях с Максом Барских.
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