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Горячие фото: Экс-"ВИА Гра" Миша Романова показала фигуру в купальнике

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Певица поделилась первыми кадрами с отдыха на острове Маврикий.
Горячие фото: Экс-"ВИА Гра" Миша Романова показала фигуру в купальнике
Горячие фото: Экс-"ВИА Гра" Миша Романова показала фигуру в купальнике
instagram.com/misharomanova

Украинская исполнительница, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Миша Романова решила себе устроить новогодние каникулы за границей. Звезда отправилась на отдых на остров Маврикий.

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На своей странице в Instagram артистка уже успела поделиться с подписчиками несколькими фото в купальнике. Так, на первом черно-белом снимке Миша в черном купальнике позирует в гостиничном номере. А на втором кадре Романова в том же пляжном наряде запечатлена на балконе.

“Херсон на острове Маврикий“, - забавно подписала одну из публикаций звезда.

Скриншот

Скриншот

Ранее сообщалось, что Миша Романова рассказала правду о своих отношениях с Максом Барских.

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Теги: Миша Романова, ВИА Гра
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Источник: Ivоna bigmir)net

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