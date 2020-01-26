"Голос країни-10": Смотреть второй выпуск онлайн
В воскресенье, 26 января, вышел второй выпуск юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“. На телеканале 1+1 показали продолжение этапа слепых прослушиваний.
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В новом сезоне за лучших вокалистов страны борются пять судей:Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделил судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.
Во втором выпуске вокального проекта выступили 12 участников. Из них в следующий этап “Голосу країни-10“ прошли 9 конкурсантов. Отметим, что на сцене проекта появились бэк-вокалистка Монатика Лида Ли, участник “Х-фактора“ Сергей Асафатов и звезда сериала “Папик“ Дарья Петрожицкая. Все трое выступят в вокальных боях.
Итак, по итогам второго выпуска к командам судей “Голосу країни“ присоединились следующие участники:
- Команда Dan Balan: Кристина Карабанова, Сергей Клейнис.
- Команда ПТП и NK: Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков.
- Команда Тины Кароль: Дарья Петрожицкая.
- Команда MONATIK: Сергей Асафатов, Марко Квитка, Лида Ли.
Напомним, что 19 января в первом выпуске шоу “Голос країни-10“ во второй этап также прошли:
- Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин.
- Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили.
- Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник.
- Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко.
Смотрите второй выпуск “Голосу країни-10“ от 26.01.2020:
Как прошел первый выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.
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