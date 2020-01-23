"Голос страны": ТОП-5 фактов о вокальном шоу

Интересные факты о популярное вокальном шоу Украины.

На канале “1+1“ стартовал юбилейный сезон вокального шоу “Голос страны-10“. За это время проект открыл тысячи мощных голосов и неординарных тембров, зажег десятки звезд и соединил сердца многих пар. Мы собрали интересные факты о популярное вокальном шоу Украины.

Читай также: “Голос країни-10“: подопечную Дана Балана внесли в базу “Миротворца“ 1. “Голос страны“ - украинская адаптация шоу TheVoice, созданного в Нидерландах. Украина стала второй страной, которая получила право на формат. Сегодня в мире более 20 стран приобрели права на реализацию шоу и несмотря на это именно украинская версия признана представителями формата одной из лучших адаптаций шоу TheVoicе в мире. Каждый выпуск по ТВ смотрят более 5 млн зрителей, а официальный YouTube канал шоу получил золотую кнопку и имеет более 2 млн подписчиков.

Кстати, видео участницы первого эпизода Ольги Мельник, которая на слепых прослушиваниях юбилейного сезона исполнила песню “Lovely“, на YouTube в течение суток собрало более 480 000 просмотров, а выступление участника Даниэля Салема попало на вкладку Тренды.

2. За десять сезонов шоу почти 100 000 желающих обратились к организаторам, чтобы спеть на главной вокальной сцене страны. А на этапах слепых прослушиваний перед тренерами за все время выступили более 1500 участников.

3. В поисках голоса команда проекта проехала почти 80 000 км - расстояние, равное двойной длине экватора нашей планеты.

Читай также: “Вот так выглядит сексуальность“: Тина Кароль показала пикантное фото 4.Традиционно съемки вокального шоу проходят в павильоне ВДНХ в Киеве, накануне его обустраивают в соответствии с концепцией шоу. За 10 сезонов команда потратила 365 дней только на монтаж и демонтаж сцены, декораций и других конструкций в павильоне. Общий вес всех декораций составляет около 150 тонн. А самая тяжелая декорация - рука с микрофоном весит более 350 кг.

4.Традиционно съемки вокального шоу проходят в павильоне ВДНХ в Киеве, накануне его обустраивают в соответствии с концепцией шоу. За 10 сезонов команда потратила 365 дней только на монтаж и демонтаж сцены, декораций и других конструкций в павильоне. Общий вес всех декораций составляет около 150 тонн. А самая тяжелая декорация - рука с микрофоном весит более 350 кг. 5. За репертуар на «Голосе страны» ответственный музыкальный продюсер и композитор Руслан Квинта. На проекте звучат популярные украинские и мировые хиты, а старые песни часто получают новое звучание и необычные аранжировки. Интересно, что чаще всего на шоу звучала песня “Верше“, которую участники исполняли 8 раз. В частности, одними из самых ярких были выполнения Илларии во втором сезоне, Константина Дмитриева в шестом сезоне и Анны Куксы в седьмом сезоне.

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Напомним, в десятом сезоне “Голоса страны“ впервые в судейских креслах сразу 5 тренеров: рекордсменка по количеству побед в шоу - Тина Кароль, прошлогодний тренер-победитель - Дан Балан, мультиартист - MONATIK и ПТП и NK, которые будут бороться за талантливых участников вместе в двойном кресле. Кому достанется заветный кубок победителя десятого сезона одного из самых успешных проектов телеканала “1+1“ мы узнаем в скором времени.

Как прошел первый выпуск юбилейного десятого сезона “Голоса страны“ можно посмотреть здесь.

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