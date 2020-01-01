"Холостяк-10": Дата выхода и имя главного героя юбилейного сезона

Премьера нового сезона романтического шоу по традиции состоится в начале марта.

Телеканал СТБ объявил дату выхода юбилейного десятого сезона реалити-шоу “Холостяк“. Первый выпуск проекта выйдет в пятницу, 6 марта.

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Кроме того, создатели шоу назвали имя главного героя нового сезона. Им станет пилот и и владелец летной школы в Майами Макс. Фамилию мужчины СТБ пока держит в тайне.

“Поиски 10-го Холостяка длились очень долго. Мы на три месяца сдвинули съемки, потому что искали и ждали этого мужчину. Он - пилот. Владелец летной школы в Майами. Фамилию мы пока не скажем, это еще один наш секрет. Смотрите телеканал СТБ, скоро все узнаете“, - сообщила управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

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