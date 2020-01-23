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Первый герой украинского "Холостяка" засветился на пляже с красавицей-женой

Комментариев: 1
Максим Чмерковский и Пета Маргатройд отдыхают в Мексике.

Первый герой украинского
Первый герой украинского "Холостяка" показал эффектные пляжные фото с красавицей-женой
instagram.com/petamurgatroyd

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Первый герой украинской версии популярного шоу “Холостяк“ 40-летний хореограф Максим Чмерковский покорил Сеть яркими пляжными фото с супругой. В Инстаграм он и его жена Пета Маргатройд добавили снимки с отдыха в Тулуме, Мексика, где пара отпраздновала День Рождения Максима. На фото супруги появляются в пляжных нарядах и выглядят очень вдохновленными. В подписи к фото Максим признался жене в любви и поблагодарил за то, что она подарила ему счастье.

Я поражен количеством любви, которую получил сегодня. Это был особенный день, если не сказать больше. Но он особенный, потому что я разделяю его с этим человеком. Было невероятно разделять жизнь после тридцати с @petamurgatroyd и создать с ней семью. Ты сделала меня лучше во всех отношениях, и я не могу дождаться, чтобы провести остаток своей жизни с тобой. Спасибо за все, что произошло, и за все, что произойдет. Люблю тебя каждой клеточкой своего тела, - написал Максим.

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Ранее мы писали, что тренер танцев со звездами поделилась фото в купальнике.

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Теги: Максим Чмерковский, Холостяк, жены звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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IrenaSH    23.01.2020, 10:00
Оценка:  0
IrenaSH
А кого он там в "Холостяке" победил?
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