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Леди Гага готовится стать матерью - СМИ

Комментариев: 1
33-летняя артистка может обзавестись ребенком уже в этом году.
Леди Гага
Леди Гага
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33-летняя певица Леди Гага готова стать мамой. Артистка даже размышляет над тем, чтобы в ближайшее время обзавестись первым ребенком, сообщают западные СМИ.

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Недавно Леди Гага упала со сцены во время концерта и попала в больницу. Именно тогда певица и поняла, что готова к материнству. При этом выносить ребенка сама она не может из-за ряда своих хронических заболеваний, так что Гага не станет подвергать здоровье и жизнь опасности и предпочтет воспользоваться другими путями, чтобы стать мамой, сообщает Radar online.

Леди Гага всегда мечтала о большой семье, однако пока что так и не смогла встретить человека, с которым могла бы остепениться и стать мамой. У Гаги уже была попытка выйти замуж, но пока что безуспешно. На данный момент она ни с кем не встречается.

Подруга певицы сообщила журналистам, что Гага настроена решительно. Пока что она не решила, обратиться ли к суррогатной матери или же взять малыша из приюта.

Ранее Леди Гага призналась, что страдает от психологической травмы.

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Теги: Леди Гага, певица, материнство
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  18.01.2020, 15:59
Оценка:  -1
pусский
Гы-гы-гы, сегодня не 1 апреля, нихуя не верю! Леди Гага уже 20 лет ебётся до пены в ушах, и всё бесплодно.
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