“Детский” конфуз: Камерон Диас обманула всех со своей беременностью

Кто на самом деле вынашивал ее новорожденную малышку.

Полгода назад общественность потрясла новость о том, что 47-летняя голливудская актриса Камерон Диас наконец впервые планирует стать матерью. Ее супруг - 40-летний гитарист группы Good Charlotte и “дурнушка” Диас вместе уже больше пяти лет, но “укрепить” свои отношения ребенком решили совсем недавно. Буквально три дня назад на своей страничке в Instagram актриса выставила пост, сообщающий, что у нее родилась девочка, которую родители назвали Реддикс.

Читай также: Очередной парень: Леди Гага целуется с новым бойфрендом

Вот только вездесущии папарацци не перестают обсуждать тему беременности актрисы, утверждая, что Диас всех обманула. Как утверждают авторитетные издания на протяжении всего этого времени Камерон на самом деле вынашивала дочку суррогатная мать. Подтверждением этой теории журналисты выставляют осенние снимки Диас, на которых она прогуливается по теплому Лос-Анджелесу. На них актрисы выглядит хоть и очень “поплывшей”, но однозначно плоской в районе талии.

На 8 месяце "беременности" в октябре 2019 года pinterest

Кроме того, журналисты издания The Sun не устают обмусоливать эту тему, предоставляя все новые и новые доказательства “искусственной” беременности. Так они обращают внимание на то, что никаких подробностей актриса не рассказывала, а новорожденную дочь показывать не планирует вовсе.

Раннее мы писали о том, как Патрисия Аркетт ударила актрису Джоуи Кинг статуэткой “Золотой Глобус”.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram