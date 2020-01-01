Очередной парень: Леди Гага целуется с новым бойфрендом

Кто смог вновь заставить биться сердце “королевы драмы” быстрее.

После разрыва последних отношений со звукорежиссером Дэном Хортоном инсайдеры из близкого круга Леди Гаги начали говорить, что певица абсолютно готова к серьезным отношениям. Именно этого и не доставало ей в последнем романе. Однако буквально несколько дней назад, как раз в ночь с 31-го декабря на 1-января, Леди Гага “засветилась” с новым загадочным незнакомцем. Сразу после того, как часы пробили 12, она вскочила из-за стола и не обращая внимания на “зрителей” действия и окружающую суету, буквально бросилась на шею новому любимому. Под утро они вместе покинули заведение, отправившись к машине певицы.

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Как сообщает колумнист нью-йоркского издания Las Vegas Review-Journal, которому удалось рассмотреть нового красавчика Гаги, “бородатого брюнета зовут Майкл”. Кто он таков - тайна, покрытая мраком, но, если между влюбленными все так серьезно, уверены, певица не станет долго скрывать своего избранника.

Леди Гага инстаграм/скриншот

Напомним, что у Гаги уже было несколько неудачных романов, в том числе с актером Тейлором Кинни и с агентом Кристианом Карино. Ей даже приписывали отношения с актером Брэдли Купером, а саму Гагу называли главной причиной расставания голубоглазого красавчика с Ириной Шейк. Представление на прошлогоднем “Оскаре”, которое заставило всех усомниться в чисто профессиональных отношениях пары, как оказалось, было просто идеально отрепетированным действием. Да мы и сами не верили, что Леди Гага могла настолько жестоко разрушить чужую семью - эта дамочка может завлечь мужчину и без применения запретных инструментов.

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