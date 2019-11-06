Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леди Гага призналась, что страдает от психологической травмы

Комментариев: 0
Певица регулярно посещает врачей.
Леди Гага призналась, что страдает от психологической травмы
Леди Гага призналась, что страдает от психологической травмы
ivona.bigmir.net

Американская певица Леди Гага, которая недавно прокомментировала роман с Брэдли Купером, призналась, что страдает от психологической травмы. В 19 лет артистку изнасиловали и это событие наложило отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь.

Читай также: Назван лучший клип десятилетия

По словам певицы, она до сих пор принимает таблетки и посещает врачей, чтобы справиться с недугом. Об этом Гага рассказала в интервью журналу ELLE, украсив собой его новую обложку.

У меня посттравматический синдром и хроническая боль. Нейропатическая болевая травма стала частью моей жизни. Я принимаю лекарства, посещаю нескольких врачей — вот как выживаю. И при этом продолжаю идти. Хочу, чтобы люди, которые тоже прошли через многое, знали, что могут выжить и получить свой “Оскар“, - говорит Леди Гага. 

Ранее стало известно, что Леди Гага сыграет в фильме об убийстве известного модельера.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Леди Гага, певица, изнасилование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь