Леди Гага призналась, что страдает от психологической травмы

Певица регулярно посещает врачей.

Американская певица Леди Гага, которая недавно прокомментировала роман с Брэдли Купером, призналась, что страдает от психологической травмы. В 19 лет артистку изнасиловали и это событие наложило отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь.

Читай также: Назван лучший клип десятилетия

По словам певицы, она до сих пор принимает таблетки и посещает врачей, чтобы справиться с недугом. Об этом Гага рассказала в интервью журналу ELLE, украсив собой его новую обложку.

У меня посттравматический синдром и хроническая боль. Нейропатическая болевая травма стала частью моей жизни. Я принимаю лекарства, посещаю нескольких врачей — вот как выживаю. И при этом продолжаю идти. Хочу, чтобы люди, которые тоже прошли через многое, знали, что могут выжить и получить свой “Оскар“, - говорит Леди Гага.

Ранее стало известно, что Леди Гага сыграет в фильме об убийстве известного модельера.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​