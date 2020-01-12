Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вот это неожиданность! Меган Маркл подписала контракт с Disney

Комментариев: 1
Герцогиня будет озвучивать мультипликационные фильмы.
Меган Маркл
Меган Маркл
ivona.bigmir)net

Жена принца Гарри, бывшая актриса, а с недавних пор еще и мама, Меган Маркл, подписала контракт с Disney. Герцогиня Сассекская будет озвучивать мультфильмы знаменитой студии, пишут западные СМИ.

Читай также: Уход герцогов Сассекских из королевской семьи: Комментарий Букингемского дворца

Согласно инсайдерской информации, Меган Маркл будет озвучивать персонажей фильмов ради благотворительности, и таким образом поддержит организацию Elephants Without Borders, которая защищает животных от браконьеров. Это значит, что гонорары за свою работу Меган получать не будет.

Напомним, что 8 января герцоги Сассекские публично объявили о намерении выйти из королевской семьи. Меган и Гарри хотят самостоятельно зарабатывать на себя и жить на две страны.

Ранее мы также писали, что из музея мадам Тюссо исчезли фигуры принца Гарри и Меган Маркл.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Меган Маркл, Disney
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
TRIGER26    12.01.2020, 11:02
Оценка:  +1
TRIGER26
бедный Гарри )
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь