Вот это неожиданность! Меган Маркл подписала контракт с Disney

Герцогиня будет озвучивать мультипликационные фильмы.

Жена принца Гарри, бывшая актриса, а с недавних пор еще и мама, Меган Маркл, подписала контракт с Disney. Герцогиня Сассекская будет озвучивать мультфильмы знаменитой студии, пишут западные СМИ.

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Согласно инсайдерской информации, Меган Маркл будет озвучивать персонажей фильмов ради благотворительности, и таким образом поддержит организацию Elephants Without Borders, которая защищает животных от браконьеров. Это значит, что гонорары за свою работу Меган получать не будет.

Напомним, что 8 января герцоги Сассекские публично объявили о намерении выйти из королевской семьи. Меган и Гарри хотят самостоятельно зарабатывать на себя и жить на две страны.

Ранее мы также писали, что из музея мадам Тюссо исчезли фигуры принца Гарри и Меган Маркл.

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