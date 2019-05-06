Из музея мадам Тюссо исчезли фигуры принца Гарри и Меган Маркл

Восковых герцогов Сассекских перенесли в другое место.

Знаменитый Музей восковых фигур мадам Тюссо отреагировал на новость об отречении принца Гарри и Меган Маркл от престола и убрал их фигуры подальше от королевской семьи.

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Фигуры британского принца Гарри и его жены Меган Маркл исключили из раздела экспозиции, посвященной королевской семье, в лондонском отделении музея мадам Тюссо. Они будут перенесены в отдельную секцию, заявили в музее.

Фигуры Меган и Гарри останутся в музее. Пока что мы ожидаем, что им принесет следующая глава их жизни, - передают СМИ слова директора музея мадам Тюссо Стива Дэвиса.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей – это значит, что они больше не будут представлять британскую монархию на официальных мероприятиях и заниматься общественной деятельности от ее лица. При этом супруги заверили, что продолжат поддерживать королеву, однако хотят больше времени проводить с сыном в Северной Америке.

Ранее мы писали, что Меган Маркл вернулась в Канаду после объявления об уходе из королевской семьи.

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