Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Из музея мадам Тюссо исчезли фигуры принца Гарри и Меган Маркл

Комментариев: 0
Восковых герцогов Сассекских перенесли в другое место.
Фигуры Меган и Гарри
Фигуры Меган и Гарри
instagram.com/madametussauds/

Знаменитый Музей восковых фигур мадам Тюссо отреагировал на новость об отречении принца Гарри и Меган Маркл от престола и убрал их фигуры подальше от королевской семьи. 

Читай также: Уход герцогов Сассекских из королевской семьи: Комментарий Букингемского дворца

Фигуры британского принца Гарри и его жены Меган Маркл исключили из раздела экспозиции, посвященной королевской семье, в лондонском отделении музея мадам Тюссо. Они будут перенесены в отдельную секцию, заявили в музее.

Фигуры Меган и Гарри останутся в музее. Пока что мы ожидаем, что им принесет следующая глава их жизни, - передают СМИ слова директора музея мадам Тюссо Стива Дэвиса.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей – это значит, что они больше не будут представлять британскую монархию на официальных мероприятиях и заниматься общественной деятельности от ее лица. При этом супруги заверили, что продолжат поддерживать королеву, однако хотят больше времени проводить с сыном в Северной Америке.

Ранее мы писали, что Меган Маркл вернулась в Канаду после объявления об уходе из королевской семьи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Меган Маркл, принц Гарри, музей мадам Тюссо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь