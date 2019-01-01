Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских привилегий

Герцоги Сассекские объявили о переезде в Северную Америку и отказе от королевского финансирования.

Внук королевы Елизаветы II принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевских полномочий. Об этом герцоги Сассекские сообщили в официальном заявлении на своем сайте, а также в соцсети Instagram.

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Так, супруги планируют сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. Гарри и Меган заявили, что готовы работать, чтобы стать финансово независимыми. Однако, они и дальше будут поддерживать королеву.

“Мы намерены отступить как “старшие“ члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву. Именно с вашей поддержкой, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем себя готовыми внести эту корректировку“, - говорится в публикации.

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Кроме того, герцоги Сассекские заявили, что будут жить между Великобританией и Северной Америкой. По их словам, так они смогут воспитать сына с благодарностью за королевскую традицию и одновременно сосредоточиться на создании новой благотворительной организации.

“Теперь мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед Королевой, Содружеством и нашими покровителями. Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться всеми подробностями этого захватывающего следующего шага в свое время, поскольку мы продолжаем сотрудничать с Ее Величеством Королевой, Принцем Уэльским, Герцогом Кембриджским и всеми соответствующими сторонами. До тех пор, пожалуйста, примите нашу глубокую благодарность за вашу постоянную поддержку“, - поделились Меган Маркл и принц Гарри.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото 8-месячного сына Арчи.

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