Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Уход герцогов Сассекских из королевской семьи: Комментарий Букингемского дворца

Комментариев: 0
Появился официальный комментарий королевской семьи Великобритании по поводу решения Меган Маркл и принца Гарри стать финансово независимыми.
Уход герцогов Сассекских из королевской семьи: Комментарий Букингемского дворца
Уход герцогов Сассекских из королевской семьи: Комментарий Букингемского дворца
Getty images

Букингемский дворец официально прокомментировал намерение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от королевских обязанностей и привилегий. Заявление появилось на сайте королевской семьи.

Читай также: Королевский размах: Эволюция стиля Кейт Миддлтон

В публикации говорится, что что решение герцогов Сассекских сейчас находится на стадии обсуждения. Отмечается, что Елизавета II и другие члены монаршей семьи понимают желание Гарри и Меган начать самостоятельную жизнь, но это сложный вопрос, для решение которого нужно время.

“Обсуждения с герцогом и герцогиней Сассексской находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых потребуется время“, - сообщается в заявлении.

Скриншот

Читай также: Герцоги Сессекские во второй раз проигнорировали вечеринку Кейт Миддлтон

Кроме того, издание The Sun выяснило, как отреагировали Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям на новость об уходе принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи. Так, по данным источника СМИ, королева очень расстроилась из-за планов внука жить отдельно, а принц Уэльский и герцог Кембридский и вовсе находятся “в ярости“.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото 8-месячного сына Арчи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: принц Гарри, Меган Маркл, Елизавета II
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь