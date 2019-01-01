Уход герцогов Сассекских из королевской семьи: Комментарий Букингемского дворца

Появился официальный комментарий королевской семьи Великобритании по поводу решения Меган Маркл и принца Гарри стать финансово независимыми.

Букингемский дворец официально прокомментировал намерение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от королевских обязанностей и привилегий. Заявление появилось на сайте королевской семьи.

Читай также: Королевский размах: Эволюция стиля Кейт Миддлтон

В публикации говорится, что что решение герцогов Сассекских сейчас находится на стадии обсуждения. Отмечается, что Елизавета II и другие члены монаршей семьи понимают желание Гарри и Меган начать самостоятельную жизнь, но это сложный вопрос, для решение которого нужно время.

“Обсуждения с герцогом и герцогиней Сассексской находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых потребуется время“, - сообщается в заявлении.

Скриншот

Читай также: Герцоги Сессекские во второй раз проигнорировали вечеринку Кейт Миддлтон

Кроме того, издание The Sun выяснило, как отреагировали Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям на новость об уходе принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи. Так, по данным источника СМИ, королева очень расстроилась из-за планов внука жить отдельно, а принц Уэльский и герцог Кембридский и вовсе находятся “в ярости“.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото 8-месячного сына Арчи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.