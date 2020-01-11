Селена Гомес выпустила волшебный клип на песню Rare

Накануне у артистки вышел одноименный альбом.

Американская певица Селена Гомес, которая накануне представила альбом под названием Rare, выпустила клип к одноименной песне. За сутки видео посмотрели более 7 миллионов раз.

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В клипе Rare Селена Гомес поет о неразделенной любви в магическом лесу. Звезда предстала перед зрителями в нескольких образах: в романтических бежевом и розовом платьях и в ярком бикини.

Добавим, что альбом Rare является третьей студийной работой Селены. Пластинка состоит из 13 треков, два из них записаны с Кid Сudi и 6LАСК. В композициях Селена воспевает тему любви, депрессии и жизненных трудностей.

Ранее Джастин Бибер выпустил трек после длительного перерыва.

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