Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Yummy": Джастин Бибер выпустил трек после длительного перерыва - видео

Комментариев: 0
Джастин Бибер выпустил лирик-видео на новую композицию "Yummy".
"Yummy": Джастин Бибер выпустил трек после длительного перерыва - видео
"Yummy": Джастин Бибер выпустил трек после длительного перерыва - видео
instagram.com/justinbieber

Всемирно известный канадский исполнитель Джастин Бибер впервые после длительного перерыва порадовал своих фанатов новой композицией “Yummy“. 

Читай также: “Убью тебя!“: Жена Бибера негодует из-за песни Селены Гомес?

Презентация лирик-видео на свежий трек состоялась в четверг, 2 января, на официальном ютуб-канале артиста. Хит “Yummy“ войдет в новый альбом Бибера, релиз которого ожидается уже в этом году.

Отметим, что в марте прошлого года Джастин объявил о паузе в творчестве. Однако в декабре стало известно, что певец в мае 2020 года отправится в концертный тур.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер показала фото страстного поцелуя с мужем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джастин Бибер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь