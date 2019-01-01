"Yummy": Джастин Бибер выпустил трек после длительного перерыва - видео

Джастин Бибер выпустил лирик-видео на новую композицию "Yummy".

Всемирно известный канадский исполнитель Джастин Бибер впервые после длительного перерыва порадовал своих фанатов новой композицией “Yummy“.

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Презентация лирик-видео на свежий трек состоялась в четверг, 2 января, на официальном ютуб-канале артиста. Хит “Yummy“ войдет в новый альбом Бибера, релиз которого ожидается уже в этом году.

Отметим, что в марте прошлого года Джастин объявил о паузе в творчестве. Однако в декабре стало известно, что певец в мае 2020 года отправится в концертный тур.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер показала фото страстного поцелуя с мужем.

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