Звезда подтвердила, что за два года не заводила новых отношений .

Селена Гомес призналась, был ли у нее кто-то после Джастина Бибера instagram.com/selenagomez

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Американская певица, актриса Селена Гомес, которая в марте 2018 рассталась с музыкантом Джастином Бибером, с тех пор так и не заводит новых отношений. Это утверждение девушка подтвердила в интервью журналу WSJ. Селена, которая является самой популярной персоной в Инстаграм и кумиром миллионов - так и не смогла до сих пор встретить новую любовь.



Напомним, что сам Бибер почти сразу после разрыва сошелся с моделью с Хейли Болдуин, а через несколько месяцев пара поженилась. Влюбленные частенько "хвастаются" своей любовью, выкладывая общие фото в Сеть.



Селена же продолжает быть одна. И если раньше поклонники считали, что она просто не афиширует отношения - новое интервью убедило их в том, что Селена пока хочет побыть одна.

Мне нужно время наедине с собой, - призналась звезда. - Мне нравится в конце дня возвращаться в свою комнату, где нет никого кроме меня и моей собаки.



По поводу разрыва с Джастином - звезда подтвердила, что это был тяжелый для нее период, однако, она ни о чем не жалеет.

Я чувствую, что мне было начертано пройти этот нелегкий путь, - говорит Селена.

Ранее мы писали, что Селене Гомес посвятил песню бывший Беллы Хадид.

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