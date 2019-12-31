Таисия Повалий объявила о новом этапе в творчестве

Украинская певица Таисия Повалий анонсировала выход нового альбома.

Известная украинская исполнительница Таисия Повалий поделилась с поклонниками отличной новостью. Звезда сообщила в Instagram, что в начале нового 2020 года планирует выпустить долгожданный альбом.

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Новая пластинка артистки, которая получила название “Эйфория“, выйдет 24 февраля. Однако, некоторые песни фаны Повалий смогут услышать до релиза альбома. Так, 14 января Таисия презентует клип на песню “Витри сльози“. 7 февраля состоится премьера трека “Алло“. А на день Святого Валентина певица выпустит видео на композицию “Дай мені любов“.

“Уже завтра начнётся новое десятилетие, а значит — нужно оставить позади всё и смело начать новый счастливый этап. В новом 2020 году хочется нового творчества, совершенно не похожего на всё, что было до. Уже в начале года я презентую вам новый альбом “Эйфория“, который удивит вас своим звучанием“, - поделилась планами Повалий.

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Ранее сообщалось, что сын Таисии Повалий впервые стал отцом.

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