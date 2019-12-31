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Таисия Повалий объявила о новом этапе в творчестве

Комментариев: 1
Украинская певица Таисия Повалий анонсировала выход нового альбома.
Таисия Повалий объявила о новом этапе в творчестве
Таисия Повалий объявила о новом этапе в творчестве
instagram.com/tpovaliyofficial

Известная украинская исполнительница Таисия Повалий поделилась с поклонниками отличной новостью. Звезда сообщила в Instagram, что в начале нового 2020 года планирует выпустить долгожданный альбом. 

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Новая пластинка артистки, которая получила название “Эйфория“, выйдет 24 февраля. Однако, некоторые песни  фаны Повалий смогут услышать до релиза альбома. Так, 14 января Таисия презентует клип на песню “Витри сльози“. 7 февраля состоится премьера трека “Алло“. А на день Святого Валентина певица выпустит видео на композицию “Дай мені любов“.

“Уже завтра начнётся новое десятилетие, а значит — нужно оставить позади всё и смело начать новый счастливый этап. В новом 2020 году хочется нового творчества, совершенно не похожего на всё, что было до. Уже в начале года я презентую вам новый альбом “Эйфория“, который удивит вас своим звучанием“, - поделилась планами Повалий.

Скриншот

Ранее сообщалось, что сын Таисии Повалий впервые стал отцом.

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Теги: Таисия Повалий
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  31.12.2019, 15:41
Оценка:  0
АК-47
Что, не кормят тебя там на России ? Так какого рожна ты туда глупая ехала ? Тебя то и не трогал никто, на фиг ты была кому то нужна.
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