Группа KAZKA выпустила долгожданный альбом "Nirvana"

27 декабря KAZKA презентовала новый альбом под названием "Nirvana".

В пятницу, 27 декабря, состоялся официальный релиз нового альбома мегапопулярной украинской группы KAZKA. Пластинка получила название “Nirvana“.

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В треклист альбома вошли 10 композиций. Половина песен была представлена публике до выхода альбома. Так, поклонники коллектива на ютуб-канале KAZKA могли услышать такие хиты, как “Колишні“, “Палала“, “Твоєї крові“, “Грай“ и “Пісня Сміливих Дівчат“.

Еще пять песен были опубликованы в день презентации альбома “Nirvana“ - “Випадок?“, “Zemna“, “Мало“, “Літаки“, “Чутки“.

Напомним, ранее группа Kazka выпустила “горячий“ клип с пикантными сценами.

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