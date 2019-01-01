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KAZKA презентовала зажигательный трек "Грай" - видео

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Группа KAZKA выпустила еще один трек из альбома Nirvana.
KAZKA презентовала зажигательный трек "Грай" - видео
KAZKA презентовала зажигательный трек "Грай" - видео
instagram.com/kazka.band

Одна из самых популярных украинских групп  KAZKA презентовала новую композицию. Песня получила название “Грай“ и вошла в новый альбом NIRVANA, релиз которого состоится уже через неделю, 27 декабря. 

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Презентация свежего трека состоялась в пятницу, 20 декабря, на официальном ютуб-канале коллектива.  Новый хит “Грай“, посвящается теме поисков второй половинки.

“У світі соцмереж та постійної битви за лайки важко зосередитись, щоб відшукати найкращу людину, свій шматочок пазлу. А насправді — це ж усе, що потрібно. Обирай з ким тобі рай, та разом з ним грай, грай, все життя грай!“, - говорится в описании к видео.

Ранее сообщалось, что солистка группы KAZKA впервые рассказала о романе с иностранцем.

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Теги: KAZKA
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Источник: Ivоna bigmir)net

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