KAZKA презентовала зажигательный трек "Грай" - видео

Группа KAZKA выпустила еще один трек из альбома Nirvana.

Одна из самых популярных украинских групп KAZKA презентовала новую композицию. Песня получила название “Грай“ и вошла в новый альбом NIRVANA, релиз которого состоится уже через неделю, 27 декабря.

Читай также: “Колишні“: KAZKA выпустила еще один трек из альбома Nirvana - видео

Презентация свежего трека состоялась в пятницу, 20 декабря, на официальном ютуб-канале коллектива. Новый хит “Грай“, посвящается теме поисков второй половинки.

“У світі соцмереж та постійної битви за лайки важко зосередитись, щоб відшукати найкращу людину, свій шматочок пазлу. А насправді — це ж усе, що потрібно. Обирай з ким тобі рай, та разом з ним грай, грай, все життя грай!“, - говорится в описании к видео.

Ранее сообщалось, что солистка группы KAZKA впервые рассказала о романе с иностранцем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​