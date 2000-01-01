День рождения Алены Винницкой: лучшие хиты украинской певицы
Сегодня, 27 декабря, свой юбилей отмечает украинская исполнительница, ведущая и участница первого состава женской поп-группы “ВИА Гра“ Алена Винницкая. Артистке исполняется 45 лет.
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Музыкальную карьеру Винницкая начала в 1993 году, создав собственную рок-группу “Последний Единорог“. В сентябре 2000 года Алена стала солисткой первого состава группы “ВИА Гра“. Однако уже в январе 2003 года покинула коллектив и занялась сольной карьерой.
На данный момент Винницкая решила взять паузу в творчестве. Но поклонники могут увидеть ее в эфирах программы “Зірковий шлях“ на канале “Украина“, где она снимается в качестве ведущей.
В честь юбилея Алены Винницкой Ivona предлагает вспомнить лучшие хиты именинницы.
- “Давай забудем всё“
- “Рассвет“
- “Измученное сердце“
- “Куклы“
- “Тумба-буги“
- “Равнодушна“
“Слушай меня, девочка“
- “Осень золотая“
- “Я здесь, я рядом“
- “Всё это с нами (Весна)“
- “Курортная (Гуляй, славяне)“
Напомним, ранее Алена Винницкая поделилась секретами стройности.
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