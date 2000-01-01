День рождения Алены Винницкой: лучшие хиты украинской певицы

Сегодня экс-участнице "ВИА Гры" исполняется 45 лет.

Сегодня, 27 декабря, свой юбилей отмечает украинская исполнительница, ведущая и участница первого состава женской поп-группы “ВИА Гра“ Алена Винницкая. Артистке исполняется 45 лет.

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Музыкальную карьеру Винницкая начала в 1993 году, создав собственную рок-группу “Последний Единорог“. В сентябре 2000 года Алена стала солисткой первого состава группы “ВИА Гра“. Однако уже в январе 2003 года покинула коллектив и занялась сольной карьерой.

На данный момент Винницкая решила взять паузу в творчестве. Но поклонники могут увидеть ее в эфирах программы “Зірковий шлях“ на канале “Украина“, где она снимается в качестве ведущей.

В честь юбилея Алены Винницкой Ivona предлагает вспомнить лучшие хиты именинницы.

“Давай забудем всё“

“Рассвет“

“Измученное сердце“

“Куклы“

“Тумба-буги“

“Равнодушна“

“Слушай меня, девочка“

“Осень золотая“

“Я здесь, я рядом“

“Всё это с нами (Весна)“

“Курортная (Гуляй, славяне)“

Напомним, ранее Алена Винницкая поделилась секретами стройности.

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