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День рождения Алены Винницкой: лучшие хиты украинской певицы

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Сегодня экс-участнице "ВИА Гры" исполняется 45 лет.
День рождения Алены Винницкой: лучшие хиты украинской певицы
День рождения Алены Винницкой: лучшие хиты украинской певицы
instagram.com/zirkovyi_shlyah

Сегодня, 27 декабря, свой юбилей отмечает украинская исполнительница, ведущая и участница первого состава женской поп-группы “ВИА Гра“ Алена Винницкая. Артистке исполняется 45 лет.

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Музыкальную карьеру Винницкая начала в 1993 году, создав собственную рок-группу “Последний Единорог“. В сентябре 2000 года Алена стала солисткой первого состава группы “ВИА Гра“. Однако уже в январе 2003 года покинула коллектив и занялась сольной карьерой.

На данный момент Винницкая решила взять паузу в творчестве. Но поклонники могут увидеть ее в эфирах программы “Зірковий шлях“ на канале “Украина“, где она снимается в качестве ведущей.

В честь юбилея Алены Винницкой Ivona предлагает вспомнить лучшие хиты именинницы.

  • “Давай забудем всё“ 

  • “Рассвет“          

  • “Измученное сердце“

  • “Куклы“

  • “Тумба-буги“

  • “Равнодушна“

“Слушай меня, девочка“         

  • “Осень золотая“

  • “Я здесь, я рядом“       

  • “Всё это с нами (Весна)“         

  •  “Курортная (Гуляй, славяне)“

Напомним, ранее Алена Винницкая поделилась секретами стройности.

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Теги: Алена Винницкая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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