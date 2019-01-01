Алена Винницкая об отношениях с мужем: "Хотелось бы испытать нечто большее"

Певица Алена Винницкая откровенно рассказала о личной жизни.

В откровенном интервью известная певица и ведущая программы “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ Алена Винницкая впервые рассказала о непростых взаимоотношениях с мужем.

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Популярная артистка Алена Винницкая впервые за долгие годы разоткровенничалась о личном. В большом интервью журналу “Отдохни“ звезда призналась, как строились ее отношения с мужем и продюсером Сергеем Большим.

“В нашей с Сережей истории влюбленность была с его стороны. Когда я стала с ним встречаться, я просто ему поверила. Не была в него влюблена. Ухаживая, он всячески завоевывал мое доверие. У меня включилась мудрость. Хотя какая мудрость в 18 лет? Но я подумала: почему бы не попробовать? И полюбила его уже по ходу жизни. Он все время доказывал, что его можно полюбить, что он достоин этого, что он не обидит, что будет верным другом. И моя любовь к нему пришла немножко позже“, – поделилась Алена Винницкая.

По словам телеведущей, они с мужем уже несколько лет живут отдельно. Артистка называет союз “неправильным“, но надеется на лучшее.

“У нас был период, когда мы расставались, не жили вместе два с половиной года. Я не хотела говорить об этом... Сейчас у нас не очень хорошо складываются отношения. Мы близкие люди. 25 лет не вычеркнешь. Но речь не идет просто про отношения мужчины и женщины. Как бы ни сложилось, мы все равно будем дальше общаться и поддерживать друг друга. Да, это неправильный союз, но мы попытались найти такой формат, который не будет нас травмировать. Я не верю в идеальные отношения. Конечно, хотелось бы накануне юбилея испытать нечто большее“, – признается ведущая программы “Зірковий шлях“ на канале “Украина“.

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Несмотря ни на что, Винницкая продолжает общаться и сотрудничать с Сергеем Большим. Артистка признается, они все время на связи – поддерживают дружеские отношения и заботятся друг о друге. В творческом же плане певица собирается оставить все, как есть.

“Мы просто не живем вместе. Сергей уезжает к себе в квартиру, я остаюсь в доме. При этом каждый день мы созваниваемся. Он заболел, сопливит, а я лечу его по телефону. Спрашиваю, померил ли температуру. Мы всегда на связи. Он продолжает быть моим продюсером. Решает концертные вопросы. Есть артисты, которые все взваливают на себя, а я хочу оставаться женщиной“, – рассказала Алена Винницкая.

Напомним, ранее Алена Винницкая поделилась секретами стройности.

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