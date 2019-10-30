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Алена Винницкая поделилась секретами стройности

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Певица Алена Винницкая рассказала о своем питании.
Алена Винницкая поделилась секретами стройности
Алена Винницкая поделилась секретами стройности
instagram.com/alenavinnitskaya

Ведущая программы “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ Алена Винницкая рассказала о том, как поддерживает форму. Система питания от звезды.

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Мало кто поверит, что в этом году известная певица и телеведущая Алена Винницкая отмечает 45-летие. Телеведущая канала “Украина“ имеет здоровый и молодой вид, всегда готова похвастаться отличной фигурой. Что помогает поддерживать форму, Алена Винницкая рассказала в эксклюзивном интервью журналу “Отдохни“.

“Я перепробовала все системы: три месяца была сыроедом, потом веганом. Воздерживаюсь только от последней новомодной диеты, при которой ничего не едят, кроме мяса. Это не очень нормально“, – рассказала ведущая “Зіркового шляху“.

Алена Винницкая
Алена Винницкая
instagram.com/alenavinnitskaya

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Артистка ни разу не прибегала к услугам хирургов и не решалась на радикальные перемены. Винницкая предпочитает “свою“ систему питания, которой впервые поделилась с поклонниками.

“Я против пятиразового питания, которое придумали горе-диетологи. После каждого приема пищи должно пройти четыре-шесть, а лучше – восемь часов. Поэтому я ем два раза в день. Утром не завтракаю. Пью кофе и теплую воду, можно с лимонным соком. Плотно ем ближе к обеду (идеально с 12.00 до 14.00). Не ем свинину и говядину — только птицу или рыбу, и то не каждый день. Последний раз ем за 4 часа до сна. Не ложитесь спать с полным желудком, дайте организму поработать“, – поделилась Алена Винницкая.

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Теги: Алена Винницкая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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silver906    30.10.2019, 16:57
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