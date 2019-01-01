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Солистка группы KAZKA впервые рассказала о романе с иностранцем

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Александра Зарицкая сделала откровенное признание о личной жизни.
Солистка группы KAZKA впервые рассказала о романе с иностранцем
Солистка группы KAZKA впервые рассказала о романе с иностранцем
instagram.com/kazka.band

Совсем недавно пользователи Сети обсуждали возможный роман участников популярной украинской группы KAZKA Александры Зарицкой и Никиты Будаша. Однако на днях артистка призналась, что состоит в любовных отношениям с иностранцем. Об этом Зарицкая рассказала в в программе Анатолия Анатолича “Зе Интервьюер“.

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По словам Александры, с возлюбленным она познакомилась возле Будапешта на на фестивале Sziget и даже успела вместе с ним небольшой отпуск в Италии. Звезда призналась, что парень по национальности латыш, однако его имя оставила в секрете.

Кроме того, Зарицкая заявила, что мужчина ее зацепил, потому что не знал о ее популярности. В тоже время певица сказала, что не может его называть своим бойфрендом так, как они живут на расстоянии и редко видятся. К тому же у них разные интересы.

“Мы недавно ездили вместе в Италию. И все очень классно. И было знаешь, что круто? Почему этот человек меня зацепил? Он не знал, кто я. Мы просто познакомились. Мы несколько дней были вместе на Sziget. Мы общались, мы познакомились ближе“, - поделилась солистка KAZKA.

Напомним, ранее Александра Зарицкая призвала поклонниц любить свое тело.

 

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Теги: KAZKA, Александра Зарицкая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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