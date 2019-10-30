Александра Кучеренко ради мужа отправилась на другую половину земного шара

Жена Дмитрия Комарова бросила все и отправилась на помощь мужу.

Известная украинская модель, ведущая, танцовщица, обладательница титула “Мисс Украина 2016“ и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала о недавней поездки к мужу, который сейчас находится в экспедиции на другой части мира.

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Так, на своей странице в Instagram девушка сообщила, что Дмитрию срочно понадобился один документ и она долго не раздумывая отправилась в аэропорт, чтобы лететь к нему. Кучеренко призналась, что сейчас ее супруг находится другую половину земного шара в рамках съемки нового сезона “Мира наизнанку“, однако, в какой именно стране сейчас Комаров, она не рассекретила. Кроме того, модель отметила, что не видела возлюбленного уже месяц.

“Ну вот и съездила в гости к любимому мужу в экспедицию, это было незабываемо)) Мало того, что за месяц я невероятно соскучилась. Так еще и прикоснулась к магии процесса рождения #миранизнанку – главного дела жизни моего @komarovmir. Новый сезон он снимает, как всегда, очень далеко (где – пока секрет). И вот ему срочно понадобился документ для съемок, который почтой передать не успевали. И Дима попросил выполнить эту миссию меня. Я, конечно же, возражать не стала)) Так под крыльями любви @turkishairlines я оказалась на другой половине земного шара“.

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Александра призналась, что любимый встретил ее в аэропорту с цветами. Но в тоже время Комаров заявил жене, что не сможет из-за ее приезда остановить съемки “Мира наизнанку“ на 5 дней. Поэтому он взял Александру с собой в экспедицию.

“Дима меня, конечно, встретил в аэропорту. С цветами. Но, скажу вам честно, таких фанатов своей работы надо поискать. Он сразу, когда пригласил меня, сказал: “На 5 дней я съемки не остановлю, будешь ездить вместе с нами“)) Так за несколько дней я увидела изнанку “Мира наизнанку“, - поделилась Кучеренко.

Напомним, ранее жена Комарова очаровала Сеть ярким нарядом и сделала неожиданное признание.

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