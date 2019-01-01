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"Палала": Группа Kazka выпустила "горячий" клип с пикантными сценами

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Новую видеоработу Kazka снял клипмейкер Алан Бадоев.

Палала: Группа Kazka выпустила
Палала: Группа Kazka выпустила "горячий" клип с пикантными сценами
Скриншот

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Группа KAZKA представила долгожданную видеоработу на песню “Палала“. Клип появился сегодня, 24 декабря, на Youtube и за час набрал более 10 тыс. просмотров. Режиссером видео стал известный клипмейкер Алан Бадоев.

Участники группы уже долгое время анонсировали клип как самый откровенный в их творчестве. Так, видео пестрит пикантными символами и сценами, будоражащими фантазию, а сами участники группы раскрываются в новом свете. Солистка Александра Зарицкая появляется в кадре в соблазнительном образе с влажными волосами и легким макияжем.

KAZKA представляет: наш первый видеоклип на песню из альбома NIRVANA. Наша первая, и надеемся, не последняя, работа с @alanbadoev (Алан, ты - любовь). И наш самый откровенный клип 🙌🏻 Видео Палала - о страсти, которой невозможно сопротивляться, любви, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление - и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств. Только “Палати“ ❤️, - написали артисты.

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Теги: KAZKA, премьера клипа, Алан Бадоев
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Источник: IVONA bigmir)net

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