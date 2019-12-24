Группа "The Hardkiss" представила свою версию "Щедрика" - видео
Популярная украинская рок-группа “The Hardkiss“ подготовила для поклонников необычный рождественский подарок. Участники коллектива представили свою версию известной украинской колядки.
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Группа решила соединить “Щедрик“ Леонтовича с одним из своих знаменитых хитов “Helpless“. Отметим, что с этой композицией “The Hardkiss“ заняли второе место на “Нацотборе на Евровидение 2016“.
На официальном ютуб-канале группы появилось видео с концертного выступления, где коллектив в сопровождении оркестра исполняет две песни.
Напомним, ранее The Hardkiss объявили о смене состава группы.
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