Группа "The Hardkiss" представила свою версию "Щедрика" - видео

"The Hardkiss" решили объединить известную колядку с песней "Helpless".

Популярная украинская рок-группа “The Hardkiss“ подготовила для поклонников необычный рождественский подарок. Участники коллектива представили свою версию известной украинской колядки.

Читай также: “Щедрик“: ТОП-5 самых красивых украинских исполнений

Группа решила соединить “Щедрик“ Леонтовича с одним из своих знаменитых хитов “Helpless“. Отметим, что с этой композицией “The Hardkiss“ заняли второе место на “Нацотборе на Евровидение 2016“.

На официальном ютуб-канале группы появилось видео с концертного выступления, где коллектив в сопровождении оркестра исполняет две песни.

Напомним, ранее The Hardkiss объявили о смене состава группы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​