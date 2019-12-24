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Группа "The Hardkiss" представила свою версию "Щедрика" - видео

Комментариев: 2
"The Hardkiss" решили объединить известную колядку с песней "Helpless".
Группа "The Hardkiss" представила свою версию "Щедрика" - видео
Группа "The Hardkiss" представила свою версию "Щедрика" - видео
instagram.com/the_hardkiss

Популярная украинская рок-группа “The Hardkiss“ подготовила для поклонников необычный рождественский подарок. Участники коллектива представили свою версию известной украинской колядки.

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Группа решила соединить “Щедрик“ Леонтовича с одним из своих знаменитых хитов “Helpless“. Отметим, что с этой композицией “The Hardkiss“ заняли второе место на “Нацотборе на Евровидение 2016“.

На официальном ютуб-канале группы появилось видео с концертного выступления, где коллектив в сопровождении оркестра исполняет две песни.

Напомним, ранее The Hardkiss объявили о смене состава группы.

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Теги: Щедрик, The Hardkiss
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.12.2019, 18:40
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гость
Юля, без обид, пой что-нибудь другое!
Не надо сказку, мечту, традиции мешать с говнецом
гость  (аноним)  24.12.2019, 18:37
Оценка:  0
гость
Херня какая-то!
Hardkiss не трогайте классику, не трогайте Леонтовича!
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