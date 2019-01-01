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The Hardkiss объявили о смене состава группы

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Группа The Hardkiss представила нового барабанщика.
The Hardkiss объявили о смене состава группы
The Hardkiss объявили о смене состава группы
instagram.com/the_hardkiss

Участники популярной украинской рок-группы The Hardkiss сообщили о переменах в составе коллектива. Из группы ушел таинственный барабанщик по кличке Кричи.

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Об уходе коллеги сообщила в Instagram солистка The Hardkiss Юлия Санина. Певица обнародовала имя музыканта, который 5 лет выступал под маской, а также сообщила, кто его заменить. Таким образом, стало известно, что место барабанщика Дмитрия Смотрова занял бывший участник группы “СКАЙ“ Евгений Кибелев.

“Нова історія The HARDKISS. Вітаємо у складі гурту барабанщика Євгена Кібелєва. Дякуємо Дмитру Смотрову (@dimonaizer) за роки класної співпраці, а з Крічі ми ще неодмінно зустрінемось!“, - написала Санина и опубликовала снимок The Hardkiss в новом составе.

Инстаграм Юлии Саниной
Инстаграм Юлии Саниной
Скриншот

Напомним, ранее Юлия Санина умилила Сеть новой фотосессией с мужем и сыном.

 

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Теги: The Hardkiss
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Источник: Ivonа bigmir)net

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