Юлия Санина рассказала о необычных пунктах, прописанных в райдере группы The Hardkiss.

"Ведущий должен молчать перед нашим выходом": Санина удивила необычным райдером ivona.bigmir.net

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Фронтвумен популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая недавно рассказала о новом мистическом клипе на песню “Жива“, стала гостьей программы “Слава +“, которая выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Среди прочего, Юлия ответила на вопросы о требованиях коллектива к организаторам выступлений - райдере группы.

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Артистка отметила, что в "бытовом" райдере нет ничего необычного - небольшой "странностью" можно считать - M&M’s и шоколад. А вот "технический" райдер включает гораздо больше странных, на первый взгляд, пунктов. Артистка отметила, что участники группы терпеть не могут эпитета "эпатажные", а также описала правила, которые должна соблюдаться во время концертов, чтобы настроить зрителя на определенный лад.

Нас нельзя со сцены называть эпатажными. Нам не нравится это слово. Мы яркие или готичные, но не эпатажные, - рассказала Юлия. - Ведущий должен выдержать паузу и ничего не говорить перед нашим выступлением, хотя бы минуту-две. Перед нашим выступлением должно быть темно. Музыка не должна звучать после того как мы покинем сцену. Это все настраивает зрителя на определенный лад.

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Юлия Санина также отметила, что их выступления запрещено снимать на профессиональную технику.

Мы за то, чтобы не выкладывали концерты на YouTube, а чтобы люди приходили на живые концерты, - сказала артистка.

Ранее мы писали, что Юлия Санина очаровала Сеть семейными фото.

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