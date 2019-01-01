Павел Зибров рассказал, как избежать похмелья

Украинский певец Павел Зибров рассказал как нужно употреблять алкоголь, чтобы не было похмелья.

Павел Зибров на грандиозном шоу “Привіт, 20-ті!“, которое канал “Украина“ покажет 31 декабря в 20:00, признался, что может его расслабить и поднять настроение, а также рассказал, сколько можно употреблять алкоголя, чтобы на следующий день чувствовать себя хорошо.

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По словам артиста, который в праздничном шоу канала “Украина“ исполнит свой хит “Вуса-бренд“, он не знает средств от похмелья, но имеет секрет, как его избежать:

“Если не пить, то и не будет никакого похмелья – идеальный рецепт! Рассказывают, что надо пить сок из капусты или соленых помидоров, но это, видимо, для тех, кто пьет тяжелые напитки. А вообще, надо съесть бутерброд со сливочным маслом – это даст такую ​​прослоечку и не позволит алкоголю усвоиться – выйдет, не заходя в организм“, – признался артист.

Павел Зибров пресс-служба

Павел Зибров также рассказал, что курил в течение 19 лет, а избавившись от пагубной привычки, понял – лучше выпить 50 граммов – это и настроение поднимает, и расслабляет, и не имеет дурного влияния на организм.

“19 лет не курю и никому не советую! Лучше выпить 50 граммов водки или коньяка. Не часто, но в охотку. Мы же не алкоголики, они в охотку пьют очень много. А бывает компания хорошая и для настроения надо выпить 50 граммов коньяка или бокал вина. Это нормально, – поделился Павел Зибров с журналистами канала “Украина“. – Я вот-вот был в Закарпатье, в Молдове, в Грузии, где пьют не бокалом, а сразу литр или два. И притом и дети, хотя нет – они немного водичкой разводят – это у них, как компот. И нормально – никто не говорит, что они пьяницы. В Италии, Испании – это норма“.

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Но для артиста это не на каждый день. Павел Зибров позволяет себе алкоголь в отдельных случаях – в кругу друзей или на праздники, а его жена Марина отказывается составлять мужу компанию.

“У каждого свой организм, например, моя жена вообще не употребляет. Она выпьет 20 граммов и ей уже плохо – у нее кружится голова. Оно ей не идет и все, хоть заставляй, хоть плати по 100 долларов – она ​​не будет пить, ведь организм отталкивает. А есть же люди, которые таким образом разогревают связки или “стабилизируют“ давление – принимают как лекарство по 250 граммов, но это уже другая история“, – рассказал артист за кулисами грандиозного шоу “Привіт, 20-ті!“, которое канал “Украина“ покажет 31 декабря в 20:00.

Павел Зибров пресс-служба

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“ стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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