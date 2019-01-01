Артист превратил собственные усы в настоящий бренд.

Павел Зибров представил клип на песню про усы Youtube

Павел Зибров известен не только своими песнями, но и усами. Свою “визитную карточку“ артист решил использовать в новом видеоролике.

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Так, на YouTube-канале Павла Зиброва появился клип на композицию “Вус-бренд“. Примечательно, что в песне исполнитель упомянул Олега Винника.

Я не політик і не президент, та маю бренд, свій власний бренд. Олежка Винник, ти не конкурент, бо в мене вуса, а вуса – бренд, - поет Павел Зибров.

В ролике вместе с артистом появляются девушки с приклеенными усами.

“Це прекрасно“

“Олег Винник нервно курит в сторонке“

“Пішов відрощувати вуса“, - обсуждают в сети новый клип Зиброва.

Ранее мы писали, что Павел Зибров рассказал, для кого зарабатывает деньги.

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