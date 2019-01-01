Артист пожелал зрителям в будущем году зарабатывать больше денег, чтобы тратить на любимых жен .

Павел Зибров рассказал, для кого зарабатывает деньги пресс-служба

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На съемках шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал «Украина» покажет вечером 31 декабря, народный артист Украины Павел Зибров рассказал, верит ли он в суеверия, связанные с високосным 2020 годом, и для каких целей зарабатывает деньги.

Популярный украинский артист рассказал об отношении к суевериям, оказалось, Павел Зибров не обращает внимания на различные знаки и верования, об этом в их семье заботится жена Марина.

Нет, я собственно не суеверен. Жена моя – Марина, она верит во все эти дела. Она следит за календарем, интересуется растущим и убывающим месяцем. В принципе, правильно – надо большие дела начинать тогда, когда луна растет, а не идет на спад. Я думаю, что к таким вещам надо прислушиваться, – комментирует артист в интервью с журналистами канала «Украина».

пресс-служба

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Кроме того, Зибров отмечает – жена не указывает ему на вещи или подарки, которые желает получить. А ему главное дать Марине столько средств, чтобы она могла позволить себе, что угодно:

Что я вам могу сказать: по фэншую надо зарабатывать мужчинам деньги, чего я им и желаю в следующем году! Зарабатывать много и покупать, баловать своих жен, женщин, детей. Мы же зарабатываем деньги не для себя, что нам – кому на сигареты, кому на сто грамм, кому на новую машину или мотоцикл, а в основном, мы хотим их тратить на наших любимых женщин, – поделился Павел Зибров за кулисами праздничного шоу «Привіт, 20-ті!».

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