В передаче участники поменялись ролями и примерили образы рок-звезд.

Притула в кимоно и младенцы в колясках: Что происходило в новом выпуске "Хто зверху" пресс-служба

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Это был жесткий бой за победу на шоу Нового канала «Хто зверху?» Против Оли Цибульской, Насти Короткой и Dj NANA играли Константин Войтенко, Никита Добрынин и Валентин Михиенко. Конечно же, команды сражались под предводительством Леси Никитюк и Сергея Притулы.

Одним из самых ярких и запоминающихся конкурсов был «Обмен ролями». На сцену вышли восемь актеров, каждый из которых – в образе знаменитого музыканта. Возле них поставили восемь гитар с названиями легендарных рок-групп. Задачей девушек было сопоставить внешний вид актеров и названия групп, чтобы потом вручить каждому «музыканту» нужную гитару.

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Мужчинам пришлось нелегко. Когда настала их очередь играть в конкурсе, на сцену пригласили 12 молодых мам, каждая с маленьким ребенком на руках. У малышей на футболочках были нарисованы знаки зодиака. А на детских стульчиках, стоявших вокруг – даты рождения (месяц и день). Мужчинам необходимо было вспомнить, какому месяцу принадлежит каждый из знаков зодиака, и правильно рассадить детей на стулья.

В финале участников можно было перепутать с представителями японской нации. А все потому, что стилисты нарядили их в яркие кимоно, а девушки и вовсе примерили парики в виде традиционных причесок японок. Перед игроками разложили множество кусочков игрушечных суши. По условию конкурса, участники с помощью огромных палочек для суши должны были перенести роллы с одного стола на другой. Победила та команда, которая перенесла на свой стол наибольшее количество кусочков суши.

Как это было, смотрите в эксклюзивном фоторепортаже.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк поразила новым постельным фото.

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