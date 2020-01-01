Артист отметил, что выступления в Новый год стоят дороже - из-за холода и сырости .

Олег Винник рассказал о гонораре и райдере в новогоднюю ночь пресс-служба

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Период новогодних праздников – горячая пора для артистов. Топовые украинские музыканты в это время нарасхват, а заказчики готовы платить огромные деньги за выступление любимых звезд. На съемочной площадке новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, любимец публики Олег Винник признался, где будет встречать 2020 год, что обязательно должно быть в его новогоднем райдере и в какую известную пословицу он верит.

Популярный певец, как и многие другие артисты, будет встречать 2020 год на сцене. Олег признался – его выступление в новогоднюю ночь будет стоить дороже, чем в обычные даты.

Просто очень холодно и сыро на Новый год, поэтому дороже, – пошутил Олег Винник за кулисами новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!». – Слава Богу, буду отмечать со своим коллективом на сцене. Думаю, что артисты в Новый год все-таки должны нести праздник.

пресс-служба

Певец признался – у него будет особенный новогодний райдер. Его подробности Винник раскрывать не стал, но заверил, что оливье на столе будет обязательно, потому что очень он любит этот салат.

пресс-служба

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А еще артист отметил: несмотря на то, что человек он не суеверный, в особую магию новогодней ночи верит.

Для меня это праздник, когда ты должен успеть пожелать как можно больше счастья, мира, любви, достатка. Реально в этом есть какая-то магия. Я не суеверный человек, но вся эта новогодняя атмосфера способствует, не зря ведь говорят – как год начнешь, так его и проведешь, – рассказал музыкант в интервью каналу «Украина».

Яркое и зрелищное выступление Олега Винника зрители увидят 31 декабря в 20:00 в грандиозном новогоднем шоу «Привіт, 20-ті!» на канале «Украина».

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