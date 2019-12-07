Певица Камалия попала в Книгу рекордов Украины
Известная певица, Заслуженная артистка Украины Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, похвасталась новым достижением.
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На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что получила награду от Книги рекордов Украины, как “Единственная певица Украины, которая вошла в мировой музыкальный рейтинг, занял в чартах первые места и которую слушают более чем в 100 стран мира“.
Камалия поделилась несколькими фото и видео с церемонии награждения. А так же призналась в описании к снимкам, что раньше думала, что в Украине не знают о ее достижениях за границей.
Какое же счастье получить награду от #книгарекордівукраїни как “Єдина співачка України, яка ввійшла в світовий музичний рейтинг, посів у чартах перші місця і яку слухають більш ніж у 100 країн світу“!!! Я всегда думала, что в Украине не знают о моих достижениях за рубежом. Благодарю команду Книги рекордов, что признали мои достижения и доносите об этом украинскому зрителю! Действительно, мы много работаем и много стараемся!!! Спасибо организаторам, слушателям, что оцениваете так достойно!!! Горжусь всей командой! Дальше ещё круче“, - поделилась Камалия.
Какое же счастье получить награду от #книгарекордівукраїни как «Єдина співачка України, яка ввійшла в світовий музичний рейтинг, посів у чартах перші місця і яку слухають більш ніж у 100 країн світу»!!! Я всегда думала, что в Украине не знают о моих достижениях за рубежом. Благодарю команду Книги рекордов, что признали мои достижения и доносите об этом украинскому зрителю! Действительно, мы много работаем и много стараемся!!! Спасибо организаторам, слушателям, что оцениваете так достойно!!! Горжусь всей командой! Дальше ещё круче ❤️❤️❤️ Листайте фото ▶️, чтоб увидеть больше! #kamaliya #камалия #рекорд I am now admitted to the Official Book of Ukrainian Records as the “The Ukrainian Singer with the most International hits“. Ironically, though my songs are known worldwide in Ukraine they are hardly known. I am glad that The “Ukrainian Record Book“ has noticed it.
Ранее сообщалось, что певицу Камалию признали “Мамой года“.
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