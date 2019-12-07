Певица Камалия попала в Книгу рекордов Украины

Камалия похвасталась наградой от Книги рекордов Украины.

Известная певица, Заслуженная артистка Украины Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, похвасталась новым достижением.

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На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что получила награду от Книги рекордов Украины, как “Единственная певица Украины, которая вошла в мировой музыкальный рейтинг, занял в чартах первые места и которую слушают более чем в 100 стран мира“.

Камалия поделилась несколькими фото и видео с церемонии награждения. А так же призналась в описании к снимкам, что раньше думала, что в Украине не знают о ее достижениях за границей.

Какое же счастье получить награду от #книгарекордівукраїни как “Єдина співачка України, яка ввійшла в світовий музичний рейтинг, посів у чартах перші місця і яку слухають більш ніж у 100 країн світу“!!! Я всегда думала, что в Украине не знают о моих достижениях за рубежом. Благодарю команду Книги рекордов, что признали мои достижения и доносите об этом украинскому зрителю! Действительно, мы много работаем и много стараемся!!! Спасибо организаторам, слушателям, что оцениваете так достойно!!! Горжусь всей командой! Дальше ещё круче“, - поделилась Камалия.

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Ранее сообщалось, что певицу Камалию признали “Мамой года“.

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