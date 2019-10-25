Камалия объяснила, почему не хочет второй раз сыграть свадьбу

Певица боится потерять любимого.

Певица Камалия уже более 16 лет является женой миллиардера Мохаммада Захура. Артистка признается, что во второй раз обмениваться с ним клятвами не планирует.

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Когда-то Камалия задумывалась над организацией второй свадьбы с любимым. Однако впоследствии решила этого не делать, ведь многие пары после такой церемонии развелись.

Певица откровенно заявила, что боится рисковать прочными отношениями с Мохаммадом.

В последнее время я наблюдаю такую ​​тенденцию, когда одна пара женится несколько раз, то впоследствии она расстается. Поэтому я немного боюсь. Впрочем, свадьбу я хотела бы еще раз отметить, - призналась Камалия в программе "Светская жизнь".

Ранее Камалия показала свой роскошный особняк, в котором живет вместе с семьей.

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