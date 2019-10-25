Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Камалия объяснила, почему не хочет второй раз сыграть свадьбу

Комментариев: 1
Певица боится потерять любимого.
Камалия с мужем
Камалия с мужем
instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия уже более 16 лет является женой миллиардера Мохаммада Захура. Артистка признается, что во второй раз обмениваться с ним клятвами не планирует.

Читай также: Камалия с мужем и дочерьми украсила обложку популярного глянца

Когда-то Камалия задумывалась над организацией второй свадьбы с любимым. Однако впоследствии решила этого не делать, ведь многие пары после такой церемонии развелись. 

Певица откровенно заявила, что боится рисковать прочными отношениями с Мохаммадом.

В последнее время я наблюдаю такую ​​тенденцию, когда одна пара женится несколько раз, то впоследствии она расстается. Поэтому я немного боюсь. Впрочем, свадьбу я хотела бы еще раз отметить, - призналась Камалия в программе "Светская жизнь".

Ранее Камалия показала свой роскошный особняк, в котором живет вместе с семьей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Камалия, певица, отношения, свадьба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  17.11.2019, 17:11
Оценка:  0
гость
Камалия боится, что у индуса встанет на молодую пердалию, и она получит пинка сандалией прямо в свою старую запердалию!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь