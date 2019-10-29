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Певица Камалия показала, в каком роскошном особняке живет - видео

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Камалия и ее супруг Захур провели экскурсию по своему дому.
Певица Камалия показала, в каком роскошном особняке живет - видео
Певица Камалия показала, в каком роскошном особняке живет - видео
скриншот

Известная украинская исполнительница Камалия и ее муж, миллиардер Мохаммад Захур показали свой роскошный дом. Об этом пишет Viva!. Звездная пара провела эксклюзивную экскурсию для журналистов глянца.

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Дизайном особняка занималась сама певица. Она соединила в оформлении дома сразу несколько стилей: барокко, восток и постмодерн. По словам супругов, в их особняке часто бывают гости. Правда, ради приема гостей Камалии иногда приходится менять свои планы.

“Нам здесь очень нравится. В доме хорошая аура. А еще Камалия декор дома сделала сама. Она, наверное, весь Дубай выкупила, все оттуда везла“, - рассказала Захур. 

Напомним, ранее дочери Камалии приняли участие в соревнованиях по конному спорту.

 

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Теги: Камалия
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Источник: Viva.ua

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