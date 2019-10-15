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Камалия с мужем и дочерьми украсила обложку популярного глянца

Комментариев: 1
Певица Камалия вместе со своей семьей появилась на обложке журнала "Viva!".
Камалия с мужем и дочерьми украсила обложку популярного глянца
Камалия с мужем и дочерьми украсила обложку популярного глянца
instagram.com/kamaliyaofficial

Известная украинская певица Камалия поделилась с поклонниками радостным событием. Артистка вместе со своим супругом, бизнесменом Мохаммадом Захуром, и дочерьми Арабеллой и Мирабеллой украсила обложку нового номера журнала “Viva!“.

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Звездное семейство приняло участие в фотосессии для октябрьского выпуска. На своей официальной странице в Instagram Камалия поделилась ярким снимком со съемки для глянца. 

Так, на обложке “Viva!“ Камалия появилась в роскошном платье красного цвета с глубоким декольте. Супруг артистки позировал в розовой рубашке, синем пиджаке и брюках черного цвета, а дочери-двойняшки запечатлені на фото в розовых платьях.

“Такая яркая обложка любимого @viva_ukraine_magazine“, - подписала новую публикацию Камалия.

Напомним, ранее дочери Камалии приняли участие в соревнованиях по конному спорту.

 

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Теги: Камалия
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Miha_89    15.10.2019, 18:33
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Miha_89
Может нацоперу на владимирской тоже приватизировать и кабак построить вместо? Видать у Камалии дети время отнимают, деловая хватка теряется
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